Podcast-Start : Linda Zervakis spricht mit Promis über Migration

Berlin Die Nachrichtensprecherin will ins Bewusstsein bringen, wie ein Leben mit mehreren Kulturen verlaufen kann. Am Montag startet der Podcast „Linda Zervakis präsentiert: Gute Deutsche“.

Pro Podcast-Episode ist ein Prominenter mit einem Migrationshintergrund, der also mehrere Kulturen in sich trägt, zu Gast. Zervakis sagte vorab der Deutschen Presse-Agentur: „Ich frage: Ob es Probleme gab, was sind die Vorzüge aus jeweils beiden oder mehreren Kulturen? Das kann plauderig sein, aber es wird auch durchaus ernst.“

Das Thema in dem Podcast-Gespräch hänge vom jeweiligen Gast ab. Es gebe zudem Bausteine, die in jeder Folge vorkommen, erläuterte Zervakis. Ein Beispiel: „Wir fragen Menschen auf der Straße, was sie mit dem jeweiligen Land, aus dem der Gast kommt, verbinden. Also zum Beispiel Syrien, Polen oder Italien.“ Dann geben - in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut - Journalisten und Kulturschaffende einen Einblick in beide Länder.