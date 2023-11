„Dann ist schon sehr fahrlässig“ Das Geschäft von Life-Coaches boomt – Sekten-Info warnt

Bei manchen Life-Coaches beobachtet die Sekten-Info darüber hinaus ähnliche Strukturen wie bei Sekten. So kursierten Videos von Veranstaltungen mit Tausenden euphorisierten Menschen, berichtete Bange. Viele von ihnen besuchten dann weitere Seminare und entwickelten eine so starke Bindung zu einem Coach, dass man von einem Abhängigkeitsverhältnis sprechen könne. „Dann macht man noch mal ein paar Jahre weiter oder investiert noch mehr Geld. Da kann man wirklich sagen, das ist wie bei anderen Süchten auch, wie bei Drogen“, so die Expertin. Kosten für die Seminare würden sich in einzelnen Fällen auf bis zu 100.000 Euro summieren.