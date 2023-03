Ranking von Lieferando Hier gibt es den besten Döner in Deutschland

Da Döner als das beliebteste Fast Food der Deutschen gilt, haben wir uns die besten Döner-Restaurants in Deutschland angeschaut. Der Gewinner in dieser Kategorie ist ein Dönerladen aus der Region: Das „Adana Et Restaurant“ in der Kölner Neustadt, das laut dem Lieferdienst mit seiner schnellen Lieferung, dem hervorragenden Kundenservice und dem leckeren Essen hervorsticht. Außerdem schafft es „Derin Döner“ in Herdecke als weiteres Döner-Restaurant aus Nordrhein-Westfalen unter die Top Ten. Bis auf das Gewinnerrestaurant in Köln gibt es keine Abstufung innerhalb des Rankings.