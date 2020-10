Massiver Protest der linken Szene : Berliner Polizei räumt „Liebig 34“

Berlin Die Berliner Polizei macht Ernst. Seit dem frühen Freitagmorgen läuft die Räumung des besetzten Hauses „Liebig 34“ in Friedrichshain. Die linke Szene wehrt sich. Es gab bereits erste Festnahmen.

Unter Protest hat in Berlin-Friedrichshain die Räumung des besetzten Hauses „Liebig 34“ begonnen. Ein Räumfahrzeug der Polizei fuhr am Freitagmorgen vor den Eingang, mehrere Beamte untersuchten die verbarrikadierte Tür und versuchten mit Brecheisen in das Innere zu kommen. Die Polizei ging davon aus, dass noch Bewohner im Haus sind.