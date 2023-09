Tatmotiv sei Habgier gewesen Schüler wegen Mordes an Blumenhändlerin in Lichtenfeld angeklagt

Der Leichnam der getöteten 50-Jährigen war am 10. März abends von Passanten in dem Blumengeschäft entdeckt worden. Zwei Wochen nach der Tat wurde der Jugendliche festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Bei ihm zu Hause wurde die Tatwaffe entdeckt, außerdem konnten ihm DNA-Spuren zugeordnet werden, die im Zusammenhang mit der Tat stehen.