Vollgepackt bis zum Anschlag : Polizisten stoppen Kleinwagen auf Autobahn und können ihren Augen nicht trauen

Einen bis oben hin mit Haushaltsgegenständen wie Kühltasche, Mülleimer und Kopfhörern beladenen Smart hat die Polizei an der Autobahn 9 in Oberfranken entdeckt. Foto: dpa/---

Leupoldsgrün Da ging nichts mehr rein. Auf der A9 in Oberfranken hat die Polizei einen Wagen aus dem Verkehr gezogen, den sie in dieser Form sicher noch nie gesehen haben. Er war von oben bis unten komplett vollgepackt mit allerlei Materialien.

Ein bis vor die Windschutzscheibe beladenes Auto hat die Polizei an der Autobahn 9 in Oberfranken entdeckt. Der Zweisitzer sei so mit Haushaltsgegenständen bepackt gewesen, dass die Sicht des 52-jährigen Fahrers erheblich beeinträchtigt gewesen sei, teilte die Polizei am Dienstag mit.