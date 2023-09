Fotos Die aufsehenerregenden Proteste der Letzten Generation

Ende Oktober 2022 folgt ein weiterer Skandal, der nationales Interesse erregt: Zwei Anhänger der Gruppe greifen im Potsdamer Barberini-Museum ein Gemälde des Impressionisten Claude Monet an, sie schütteten Kartoffelbrei auf die Glasscheibe vor dem Bild „Les Meules“, (Die Getreideschober), das aus dem Jahr 1890 stammt. Anschließend klebten sie sich unter dem Gemälde an der Wand und am Boden fest. Seitdem gab es mehrere Angriffe auf Kunstwerke- eine Auswahl gibt es hier.