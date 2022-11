„Letzte Generation“ Flugbetrieb am BER nach Aktion von Klimaaktivisten wieder aufgenommen

Der Berliner Flughafen hat am Donnerstag den Flugbetrieb wegen einer Protestaktion von Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ zwischenzeitlich eingestellt. Einige der Aktivisten hätten sich festgeklebt, erklärte die Bundespolizei. „Wegen des unbefugten Zutritts mehrerer Personen sind aktuell beide Start- und Landebahnen am BER gesperrt“, twitterte der Flughafenbetreiber. Etwa eine Stunde später wurde der Betrieb demnach wieder mit Verzögerungen aufgenommen. Mehrere Maschinen steuerten wegen des Vorfalls andere Flughäfen an, andere drehte Warteschleifen, wie auf der Flugbeobachtungsseite Flightradar24 zu sehen war. Zur Zahl der betroffenen Flüge konnte ein Flughafensprecher zunächst keine Auskunft geben.