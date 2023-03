„Kalte Dusche für Wissing“ Klima-Aktivisten bespritzen Verkehrsministerium

Die Gruppe teilte dazu auf Twitter mit, sie wollte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) eine „kalte Dusche“ verpassen. „Mit einem Feuerwehrauto voller Wasser in Warnfarbe haben wir am Verkehrsministerium gesagt: Herr Wissing, kommen Sie zur Vernunft! Ihre Verweigerung von Klimaschutz-Maßnahmen gefährdet das gesamte Land!“, hieß es. Der Bundesverkehrsminister blockiere Klimaschutz nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa: „Nachdem das Ministerium dem EU-Verbrenner-Aus bis 2035 bereits zugestimmt hatte, hat Wissing diese Zusage nun wieder kassiert und Deutschland damit über unsere Grenzen hinweg blamiert.“