„Let's Dance“-Teilnehmer Detlef Soost kann sich „Popstars“-Comeback vorstellen

In der 17. Staffel der RTL-Show „Let's Dance“ kämpft Soost ab sofort um den Titel „Dancing Star“ (immer freitags, 20.15 Uhr, RTL). Der Coach und Motivationstrainer sagte zu weiteren Plänen: „Ich weiß nicht, was noch kommt. Vielleicht sagen sie nach 23 Jahren: ‚Jetzt machen wir „Popstars“ noch mal. Da könnte ich zucken.“ Der 53-Jährige sagt im Gespräch mit watson über seine aktuelle Lebenssituation: „Insgesamt bin ich mit meinem Leben sehr zufrieden. Mit meiner Familie, meinen Kindern und auch mit dem, was ich beruflich machen darf. Ich denke nicht wie früher daran, noch etwas erreichen zu müssen. Ich möchte ein guter Vater, guter Ehemann sein und so viele Menschen wie möglich mit meiner Lifestyle-Idee erreichen.“