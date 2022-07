Lesen, Schreiben, Rechnen : Viertklässler haben zunehmend Probleme mit dem Schulstoff

Berlin Viertklässler in Deutschland haben einer Studie zufolge größere Rechtschreib-, Lese- und Matheprobleme. Im Vergleich zu Viertklässlern vor zehn Jahren sind sie deutlich zurückgefallen.

Das zeigen Ergebnisse einer am Freitag von der Kultusministerkonferenz (KMK) vorgestellten Untersuchung, die im Abstand von fünf Jahren die Kompetenzen in dieser Altersklasse repräsentativ untersucht. Im Vergleich zur letzten Erhebung 2016 entsprächen die Kompetenzrückgänge im Lesen etwa einem Drittel, in Rechtschreibung und Mathematik einem Viertel eines Schuljahres, heißt es in der Untersuchung. Verglichen mit 2011 sind es sogar Rückstände von rund einem halben Schuljahr.

Zeugnisvergabe in Mönchengladbach : So werden Schüler für gute Noten belohnt

Grundlage waren Tests an fast 1500 Schulen in ganz Deutschland mit etwa 27.000 Viertklässlern zwischen April und August 2021. Die KMK sieht sich durch die Ergebnisse in ihrer Einschätzung bestätigt, dass „die Schulschließungen und Unterrichtseinschränkungen in der Corona-Zeit“ Schülerinnen und Schüler „erheblich zurückgeworfen“ hätten, wie es in einer Mitteilung hieß. Die Autoren der Studie vom Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) gehen davon aus, dass die Corona-Einschränkungen „zumindest teilweise“ verantwortlich sind. Sie schreiben aber auch, die „ungünstigen“ Entwicklungen ließen sich nicht eindeutig darauf zurückführen, da es auch schon zwischen 2011 und 2016 Verschlechterungen gab. Es sei nicht auszuschließen, dass sich diese im weiteren Verlauf auch ohne die Pandemie fortgesetzt hätten.