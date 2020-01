Indymedia-Demo eskaliert : Leipzigs Oberbürgermeister entsetzt über Gewaltausbruch

Bei der Kundgebung in Leipzig kam es zu Gewaltausbrüchen. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Leipzig Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hat entsetzt auf den Gewaltausbruch bei der Indymedia-Demonstration reagiert.

Bei Protesten gegen das Verbot der linksextremen Internetplattform "linksunten.indymedia" ist es in Leipzig zu Ausschreitungen gekommen. Bei der Demonstration am Samstag wurden nach Polizeiangaben 13 Beamte leicht verletzt. Es wurden demnach Steine und Flasche geworfen, auch Pyrotechnik wurde gezündet. Die Polizei nahm sechs Demonstranten vorläufig fest. Anlass für die Proteste war die für Mittwoch angekündigte Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über das Verbot der Plattform.