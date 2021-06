Todesstrafe in Leipzig vollstreckt : Vor 40 Jahren fand die letzte Hinrichtung auf deutschem Boden statt

Das Museum in der Runden Ecke erinnert an die Unterdrückung von Andersdenkenden in der DDR (Archivbild). Foto: dpa-tmn/Leipzig Tourismus/Schmidt

Leipzig Vor 40 Jahren endete die fast 450-jährige Geschichte der Todesstrafe in Deutschland. An die letzte Hinrichtung erinnert die Leipziger Gedenkstätte „Runde Ecke“. Am 26. Juni 1981 war in der Zentralen Hinrichtungsstätte der DDR in Leipzig Stasi-Hauptmann Werner Teske erschossen worden.

Das erklärte die Gedenkstätte am Freitag in Leipzig. Bereits seit 1996 setzt sich das Bürgerkomitee Leipzig, das die „Runde Ecke“ trägt, für den Erhalt des justizgeschichtlich bedeutsamen Ortes in der Leipziger Arndtstraße ein. Dort seien von 1960 bis 1981 insgesamt 64 Todesurteile vollstreckt worden. In den kommenden Jahren solle dort ein Erinnerungsort mit Dauerausstellung entstehen. Allerdings sei die Finanzierung noch nicht gesichert.

Teske war Hauptmann im Ministerium für Staatssicherheit (MfS). Er hatte in der DDR zunächst eine Bilderbuchkarriere hingelegt, ehe er sich zunehmend vom System abwandte. Teske spielte laut der Gedenkstätte mit dem Gedanken, sich in den Westen abzusetzen und entwendete hierzu auch geheime dienstliche Unterlagen. Er wurde am 11. Juni 1981 zum Tode verurteilt, das Urteil wenige Tage später in Leipzig vollstreckt. Das Todesurteil gegen Teske wurde 1993 als rechtsstaatswidrig aufgehoben.

(felt/epd)