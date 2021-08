Rätselraten in Leipzig : Polizei ermittelt nach mehreren Sprengstoffexplosionen

Leipzig Eine Serie von Sprengstoffexplosionen gibt der Polizei in Leipzig Rätsel auf. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, doch noch ist völlig unklar, was oder wer hinter den explosiven Päckchen steckt.

Die Polizei in Leipzig ermittelt zu einer möglichen Serie von Sprengstoffexplosionen. Am Sonntag detonierte eine in einer Pappverpackung versteckte unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung, als ein Spaziergänger danach griff, wie die Polizeidirektion am Montag mitteilte. Der 36-Jährige wurde an der rechten Hand und am Unterbauch verletzt. Er wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt.