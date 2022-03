Festnahme in Leipzig : 17-Jähriger soll 19-Jährigen in Straßenbahn erstochen haben

Das Blaulicht eines Polizeiautos (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Leipzig Im Zusammenhang mit dem Tod eines 19-Jährigen nach einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Straßenbahn in Leipzig ist ein 17-Jähriger festgenommen worden. Der Deutsche wurde am Donnerstag wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags vorläufig festgenommen.

Das teilte die Polizei mit. Zum Tatgeschehen werde weiter ermittelt. Am Mittwochnachmittag war es nach bisherigen Erkenntnissen zu einem Streit zwischen zwei Männern in einer Straßenbahn gekommen, wobei der 19-Jährige nach Polizeiangaben von einem zunächst unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt wurde.

Er starb später im Krankenhaus. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei nahmen Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts auf.

