Vor globalem Aktionstag : Lehrerverband kritisiert „Fridays for Future“-Streik während der Schulzeit

Berlin Am Freitag gehen auf der ganzen Welt nicht nur Schüler auf die Straßen, um für eine bessere Klimapolitik zu protestieren. Für den Realschullehrerverband ist es keine gute Idee, dass die Schüler während der Schulzeit protestieren.

Der Deutsche Realschullehrerverband hat sich kurz vor dem globalen Klimastreik klar gegen Demonstrationen während der Unterrichtszeit ausgesprochen. Es sei zwar wichtig, dass junge Menschen in der Schule lernten, „wie wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten und aktiv schützen können“, erklärte Verbandschef Jürgen Böhm am Donnerstag. „Ein sogenannter Streik während der Unterrichtszeit gehört jedoch sicher nicht zu den geeigneten Maßnahmen.“

Die Bewegung Fridays for Future hat zu einer globalen Streikwoche für mehr Klimaschutz, die am Freitag beginnt, Proteste in mehr als 2600 Städten in mehr als 150 Staaten angekündigt. Die von der Schwedin Greta Thunberg angestoßene Protestbewegung wird von Schülern und Studenten getragen.