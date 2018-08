Legende von Panzerzug mit Kriegsbeute: Hobby-Schatzgräber beenden gemeinsame Suche nach Nazigoldzug

Waldenburg Die Suche nach dem legendären Nazi-Zug machte die Schatzgräber Andreas Richter und Piotr Koper weltberühmt. Nun hat sich ihr deutsch-polnisches Duo zerschlagen.

Der Glaube an den sagenumwobenen Nazigoldzug hat sie geeint, nun gehen Hobbyschatzsucher Andreas Richter und Piotr Koper getrennte Wege. „Jetzt ist Schluss“, sagt Richter und verlässt das deutsch-polnische Duo, das mit einer spektakulären Schatzsuche vor zwei Jahren weltweite Aufmerksamkeit ins niederschlesische Waldenburg (Walbrzych) zog.

Koper und Richter heizten Spekulationen um den Zug wieder an und selbst ihr Glaube schien ungebrochen: Obwohl eine erste Grabung im Sande verlief, kündigten sie lange Zeit eine Fortsetzung an - bis jetzt. „Ich werde keine Dummheiten mehr machen“, sagt Richter.

Nicht den Glauben an den Zug, aber an die Zusammenarbeit hat er verloren. „Die Suche war nicht transparent“, bemängelt Richter. Dem deutschen Ahnenforscher war sie zu ungenau. Richter beteuert zwar, das Duo habe sich im Guten getrennt - hält mit Kritik an Koper aber nicht hinterm Berg. „Die erste Suche scheiterte, weil wir nicht tief genug gegraben haben“, sagt er. Die zweite Grabung kam gar nicht erst zustande, denn Koper habe sie immer wieder verschoben. „Das ist mir irgendwann sauer aufgestoßen“, sagt Richter, der schließlich die Geduld verlor.