Nach Aufruf in sozialen Netzwerken : 10.000 Biker besuchen krebskranken Jungen in Ostfriesland

10.000 Biker besuchen krebskranken Jungen in Ostfriesland

Nach Aufruf in sozialen Netzwerken

Rhauderfehn Riesenbahnhof für einen kleinen Biker-Fan: Mehr als 10.000 Motorradfahrer und -fahrerinnen haben sich am Samstag im ostfriesischen Rhauderfehn getroffen, um einem krebskranken Jungen eine Freude zu machen.

Ein Aufruf in sozialen Netzwerken hatte starke Resonanz gefunden, Biker aus vielen Regionen Deutschlands kamen in den Ort im Landkreis Leer. Zahlreiche Schaulustige standen an der Strecke und applaudierten der Kolonne, die angeführt von der Polizei zum Wohnhaus des schwer kranken Kindes fuhr. Aus der Bevölkerung habe es viele positive Rückmeldungen zu der Aktion gegeben, sagte die Sprecherin.