Lebensmittelpreise : Ausbeutung für Wein und Ananas in deutschen Regalen

Berlin Hungerlohn, Giftstoffe, Übergriffe: Der Bericht „Grenzenlose Ausbeutung“ verfolgt Wein und Ananas aus deutschen Läden zurück - und enthüllt Menschenrechtsverstöße und massiven Druck durch deutsche Supermärkte.

Beim Verkauf von Wein und Ananas profitieren nach Recherchen der Entwicklungsorganisation Oxfam auch deutsche Supermarktketten von Hungerlöhnen und Akkordarbeit auf Plantagen in Lateinamerika und Afrika. Arbeiter und Arbeiterinnen auf Ananas- oder Traubenfeldern in Costa Rica und Südafrika schufteten für niedrigste Löhne und unter katastrophalen Arbeitsbedingungen, erklärte Oxfam am Dienstag bei der Vorstellung seines Berichts „Grenzenlose Ausbeutung“. Daraus zögen auch deutsche Supermärkte Nutzen, die massiven Druck auf Produzenten ausübten, besonders billig zu produzieren.

EU-Kommission will Haftung in Lieferkette drastisch ausweiten

Umwelt- und Sozialstandards : EU-Kommission will Haftung in Lieferkette drastisch ausweiten

Unterdessen machten Supermärkte auch in Deutschland auf Kosten der Arbeiterinnen und Arbeiter satte Gewinne, erklärte Studien-Mitautor Steffen Vogel. „Was eine Plantagenarbeiterin in Costa Rica in einem Jahr verdient, streicht Lidl- und Kaufland-Eigentümer Dieter Schwarz in sechs Sekunden ein“, sagte der Oxfam-Experte für globale Lieferketten. „Das sieht man auch an den Preisen im Supermarkt: Von einer Flasche Wein, die für drei Euro verkauft wird, kommen nur circa drei Cent bei den Farmarbeiterinnen in Südafrika an.“