Erhebliche regionale Unterschiede Lebenserwartung in Deutschland ist erneut gesunken

Im vergangenen Jahr registrierten die vier Länder besonders bei den Männern wieder deutliche Anstiege in der Lebenserwartung. Ein anderes Bild ergibt sich in Westdeutschland. Dort sank die Lebenserwartung am stärksten zwischen 2021 und 2022, hauptsächlich wegen der Pandemie. Auch von einer Grippewelle Ende 2022 waren alle Regionen betroffen.