Statistik : Lebenserwartung bleibt in Deutschland nahezu unverändert

Lebenserwartung bleibt in Deutschland nahezu unverändert

Wiesbaden Jährlich wird die Lebenswartung in Deutschland neu berechnet. In den vergangenen Jahren ist sie kontinuierlich gestiegen - im Corona-Jahr stagniert sie jedoch.

Die durchschnittliche Lebenserwartung bleibt in Deutschland nahezu unverändert. Sie liegt für neugeborene Mädchen bei 83,4 Jahren und für neugeborene Jungen bei 78,6 Jahren, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag auf Grundlage der sogenannten Sterbetafel 2018/2020 mitteilte.