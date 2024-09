Laut Lauterbach Zahl der Long-Covid-Betroffenen wächst

Auch nach dem Ende der Corona-Pandemie erkranken nach Angaben des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach weiterhin Menschen an Long Covid. „Die Zahl der Betroffenen an Long Covid wächst“, sagte der SPD-Politiker bei einem Runden Tisch zu Long Covid mit Vertretern aus Wissenschaft und Gesundheitswesen sowie Betroffenen in Berlin.