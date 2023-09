Verdächtiger gestellt 34-Jähriger blendet mit Laserpointer Piloten von Bundeswehrmaschine

Im Bereich Niebüll in Schleswig-Holstein hat ein 34 Jahre alter Mann Piloten einer Propellermaschine der Bundeswehr mit einem Laserpointer geblendet. Da es in dem Umfeld bereits in den Tagen und Wochen davor Blendungen von Flugzeugen gegeben habe, hielten sich Polizisten in der Gegend auf und konnten die Blendung selbst sehen, teilte die Polizei in Flensburg am Donnerstag mit.