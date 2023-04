Stromschlag erlitten 13-Jähriger klettert auf Bahnwaggon und verletzt sich schwer

Ein 13-Jähriger ist an einem Bahnhof in Langenhagen nördlich von Hannover auf einen Bahnwaggon geklettert und durch einen Stromschlag schwer verletzt worden. Der Zustand des Jugendlichen sei kritisch, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in der Nacht zu Montag. Er wurde demnach mit schweren Verbrennungen am Körper in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge war der 13-Jährige am Sonntagabend mit Freunden am Bahnhof Langenhagen Pferdemarkt unterwegs. Dort sei er auf einen abgestellten Bauwagen am Gleis geklettert.