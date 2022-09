Energieintensive Herstellung : Hohe Gaspreise verteuern Düngemittel für Landwirtschaft kräftig

Wiesbaden Die Herstellung der meisten Düngemittel ist sehr energieintensiv, Erdgas wird sowohl als Rohstoff als auch als Energiequelle benötigt. Der Absatz der Mittel hat sich im zweiten Quartal teils halbiert.

Stark gestiegene Erzeugerpreise wegen der Verteuerung von Erdgas bremsen auch die Düngemittelindustrie in Deutschland. Die Menge der hierzulande abgesetzten Düngemittel sei im zweiten Quartal 2022 zum Vorjahreszeitraum deutlich zurückgegangen, teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Die Herstellung der meisten Düngemittel ist sehr energieintensiv, Erdgas wird sowohl als Rohstoff als auch als Energiequelle im Produktionsprozess benötigt.

In den Absatzzahlen berücksichtigt das Bundesamt sowohl in Deutschland produzierte als auch importierte Düngemittel. Mineraldünger wird in Deutschland auf gut zwei Drittel (69 Prozent) der landwirtschaftlich bewirtschafteten Fläche eingesetzt.