Landtagswahl in Schleswig-Holstein : CDU erreicht nach ersten Hochrechnungen 42 Prozent

Anhänger und Parteimitglieder der CDU jubeln auf der Wahlparty nach Bekanntgaben der ersten Prognosen. Foto: dpa/Christian Charisius

Kiel Die CDU hat bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein ersten Hochrechnungen zufolge mit deutlichem Abstand SPD und Grüne hinter sich gelassen. Alles deutet auf einen Erdrutschsieg mit mehr als 40 Prozent Zustimmung hin.

Die CDU hat die Landtagswahl in Schleswig-Holstein haushoch gewonnen. Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF lagen die Christdemokraten von Ministerpräsident Daniel Günther klar vor der SPD. Im Vergleich zur Landtagswahl 2017 konnte sich die Union deutlich verbessern. Die SPD mit Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller erreichte demnach nur Platz drei und fuhr ihr bislang schlechtestes Ergebnis bei einer Wahl in Schleswig-Holstein ein.

Nach den ersten ARD- und ZDF-Hochrechnungen kommt die CDU auf 41,3 bis 42,8 Prozent der Stimmen. Die SPD (2017: 27,3) unter Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller holt nur noch 15,5 bis 16,0 Prozent - in Schleswig-Holstein das schlechteste Landtagswahl-Ergebnis ihrer Geschichte (bisher 2009: 25,4 Prozent). Die Grünen erreichen 17,2 bis 19,3 Prozent (2017: 12,9) und die FDP 7 Prozent (2017: 11,5).

Die AfD (2017: 5,9) muss mit 4,6 bis 4,9 Prozent um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Die Linke (2017: 3,8) scheitert erneut klar an der Fünf-Prozent-Hürde. Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW), die Partei der dänischen Minderheit, wird mit 6,1 bis 6,9 Prozent der Stimmen (2017: 3,3) in den Landtag einziehen.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther will in den kommenden Tagen mit seinen bisherigen Koalitionspartnern Grüne und FDP Gespräche über die nächste Landesregierung führen. Es sei für ihn „vollkommen klar“, dass er nun mit den beiden Parteien Gespräche führe, sagte Günther am Sonntag in Kiel. „Der Wahlsieger dieses Abends ist die CDU“, sagte er. Das Ergebnis sei ein „enormer Vertrauensbeweis“ der Wählerinnen und Wähler. Er persönlich habe ebenfalls eine enorme Unterstützung erfahren, „was mich auch berührt, auch persönlich.“ Den deutlichen Wahlsieg der CDU brachte Günther dabei aber auch in Zusammenhang mit der Regierungsarbeit der vergangenen fünf Jahre. „Dieses Vertrauen, auch diese Unterstützung, die wir bekommen haben, liegt auch an unseren Koalitionspartnern.“ Seine Jamaika-Koalition habe einen neuen Stil für Schleswig-Holstein geprägt.

Die stellvertretende CDU-Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein, Karen Prien, sieht im Ergebnis ihrer Partei einen „ordentlichen Rückenwind“ für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen-Wahl in einer Woche. Die Bildungsministerin lässt offen, ob die CDU in Kiel künftig mit den Grünen oder der FDP regieren will.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat den Wahlsieg der Christdemokraten als Rückenwind für seine Landespartei gewertet. Das Ergebnis in Kiel zeige, dass die Volkspartei CDU „voll da“ sei und dass gute Regierungsarbeit honoriert werde, schrieb Wüst am Sonntagabend auf Facebook. „Beides sind gute Signale auch für uns in Nordrhein-Westfalen.“

Der stellvertretende Parteivorsitzende der CDU, Carsten Linnemann, äußerte sich sehr zufrieden über das Abschneiden der CDU. „Respekt an Daniel Günther“, sagte Linnemann am Sonntagabend im „ZDF“. Dies sei „maßgeblich“ der Erfolg von Daniel Günther und nicht in erster Linie das Ergebnis der Bundespartei, erklärte Linnemann. Bei den Themen Sicherheit und Bildung habe Günther eine klare Meinung und Überzeugung. Das sei der Typ Politiker, der gefragt sei, sagte Linnemann. „Er ist ein Hoffnungsträger“, sagte Linnemann.

Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold hat sich über das gute Abschneiden ihrer Partei gefreut. „Die Menschen im Land wollen, dass wir weiter Regierungsverantwortung tragen. Ob es so kommt, werden wir sehen“, sagte Heinold am Sonntagabend nach Bekanntgabe der ersten Prognosen. Danach sind die Grünen noch vor der SPD voraussichtlich zweitstärkste Kraft, klarer Wahlgewinner ist die CDU. Die zweite Grünen-Spitzenkandidaten Aminata Touré sagte, die Freude bei der Partei sei „unfassbar“. „Wenn die AfD rausfliegt, das wäre großartig.“

Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat mit Nachdruck für eine schwarz-grüne Landesregierung geworben. „Ich glaube, das wäre eine Erfolgsgeschichte“, sagte Habeck am Sonntag in der ARD. Schleswig-Holstein entwickle sich gerade in Richtung Progressivität. Seiner Meinung nach wäre ein Bündnis aus einer wertkonservativen CDU mit den progressiven Grünen gut. Habeck sagte, Ministerpräsident Daniel Günther als Wahlsieger sei seiner Meinung nach auch „schlau genug“, um zu sagen, wenn zwei bei der Wahl gewonnen haben, sollten sie zusammen eine Koalition bilden.

Der stellvertretende FDP-Chef Wolfgang Kubicki spricht von einem durchschnittlichen Ergebnis seiner Partei. „Wenn man Schleswig-Holstein auf einem fortschrittlichen Kurs halten will, dann geht es nur mit uns.“

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat den Wahlerfolg der CDU allein auf die Popularität von Günther zurückgeführt. Auf die Frage, ob es einen Effekt für das schlechte Abschneiden der SPD durch Kanzler Olaf Scholz gebe, verweist Kühnert in der ARD darauf, dass landespolitische Themen dominierend gewesen seien. Die SPD sei im Norden in einer „strategischen Sackgasse“ gewesen.

Der Spitzenkandidat des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW), Lars Harms, hat das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein als „absolut hammerhaftes Ergebnis“ bezeichnet. Harms schloss am Sonntag in der ARD nun ein Bündnis mit dem Wahlsieger CDU nicht aus. „In einer Demokratie sollte eine demokratische Partei nie Nein sagen“, sagte er. Der SSW habe einen „guten Draht zu allen demokratischen Parteien“, der Wählerverband könne Regierung und Opposition.

Gut 2,3 Millionen Schleswig-Holsteiner durften zur Landtagswahl ihre Stimme abgeben. Zur Wahl standen 16 Parteien mit Landeslisten, drei mehr als vor fünf Jahren. Bis zum frühen Abend hatten etwa so viele Wähler und Wählerinnen abgestimmt wie vor fünf Jahren. Bis 17 Uhr hatten 54,7 Prozent ihre Stimme abgegeben, wie der Landeswahlleiter auf seiner Internetseite mitteilte. 2017 hatten dies zu diesem Zeitpunkt 54,9 Prozent getan. Die Wahlbeteiligung lag 2017 bei insgesamt 64,2 Prozent, 2012 waren es 60,2 Prozent gewesen. Landeswahlleiter Tilo von Riegen sagte, die Briefwahlbeteiligung sei dabei schon „quotal“ eingerechnet. Der stellvertretende Landeswahlleiter, Maik Petersen, ging früheren Angaben zufolge von einer regen Beteiligung bei der Briefwahl aus. 2017 hatte der Briefwahl-Anteil 18 Prozent betragen.

Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren war die Union mit 32 Prozent stärkste Kraft geworden und regiert seitdem gemeinsam mit Grünen und FDP. Die SPD kam 2017 auf 27,3 Prozent. Die Grünen erreichten 12,9 Prozent, die FDP 11,5 Prozent, die AfD 5,9 und der SSW 3,3 Prozent.

Laut Umfrage von Infratest dimap sind 75 Prozent der Wähler mit der Arbeit der schleswig-holsteinischen Landesregierung zufrieden gewesen. Auch 68 Prozent der Anhänger der oppositionellen SPD geben an, dass sie mit der Arbeit der Jamaika-Koalition unter Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zufrieden seien.

Ministerpräsident und CDU-Landeschef Daniel Günther will an der Spitze seiner Jamaika-Koalition weiterregieren. „Mein Ziel ist die Fortsetzung dieser Regierung“, sagte Günther am Sonntag bei der Stimmabgabe in Eckernförde. „Ich glaube, das Bündnis aus CDU, FDP und Grünen hat Schleswig-Holstein gut getan.“

SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller sagte bei der Stimmabgabe, die SPD-Wahlkämpfer hätten in den vergangenen Tagten sehr positives Feedback bekommen. „Deswegen bin ich auch ziemlich zuversichtlich, was heute Abend 18 Uhr angeht.“

Die Spitzenkandidatin der Grünen, Monika Heinold, gab am Vormittag in Kiel ihre Stimme ab. Sie erschien mit Briefwahlunterlagen in ihrem Wahllokal. Heinold hatte aus Sorge, sie könnte am Wahltag mit dem Coronavirus infiziert sein, Briefwahl beantragt, wie ein Sprecher sagte. „Heute endet ein vom Krieg überschatteter Wahlkampf“, sagte die Finanzministerin bei der Stimmabgabe. Der Wahlkampf sei demokratisch und fair gewesen. „Ich hoffe jetzt auf starke Grüne im neuen Landtag und auf eine Regierung, die die entscheidenden Zukunftsfragen entschlossen angeht.“

Parallel zum Landtag wurden in mehreren Städten auch die Bürgermeister neu gewählt, darunter in der Stormarner Kreisstadt Bad Oldesloe und in Eckernförde.

Eine Woche nach Schleswig-Holstein wird auch im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Dort liegt die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst, die zusammen mit der FDP regiert, in Umfragen knapp vor der SPD von Herausforderer Thomas Kutschaty.

