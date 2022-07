Zeugenaussage einer privaten und politischen Freundin : Damaliger Landrat an der Ahr soll in Flutnacht vor allem zu Hause gewesen sein

Der ehemalige Landrat des Kreises Ahrweiler wird zurzeit als Zeuge im Untersuchungsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz zur Flutkatastrophe gehört. Foto: dpa/Arne Dedert

Mainz Der ehemalige Ahr-Landrat Jürgen Pföhler war nach den Worten einer Freundin in der Flutnacht vor allem in seinem Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dies habe sie aber erst viel später erfahren. 13 Telefonate seien in der Nacht mit der 71-Jährigen registriert worden.

Der ehemalige Ahr-Landrat Jürgen Pföhler war nach den Worten einer politischen und privaten Freundin in der Flutnacht vor allem in seinem Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Dies habe sie aber erst viel später erfahren, sagte die 71-jährige CDU-Politikerin am Freitag im Landtags-Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe in Mainz.

Sie selbst sei an dem Abend gegen 21 Uhr ins Bett gegangen - in dem Bewusstsein „alles ist unter Kontrolle. Die Situation ist geregelt“. Es habe an ihrem Wohnort im Ahrdorf Dernau keine Hochwasser- oder Flutwarnung gegeben.

Pföhler habe sie eine Woche später bei einer CDU-Fraktionssitzung gesehen und „einen gebrochenen Menschen erlebt“. „Er war am Ende.“ Deshalb habe sie ihn auch nicht mehr nach der Flutnacht gefragt.

Auf die Frage des Ausschuss-Vorsitzenden Martin Haller (SPD), ob sie auch ein „romantisches Verhältnis“ zu dem ehemaligen Landrat gehabt habe, antwortete die pensionierte Studiendirektorin: „So hat es in der Zeitung gestanden. Ja.“

Die Zeugin war in Pföhlers Handy als „Nring“ eingespeichert und am 14. Juli sein zweithäufigster Kontakt nach seiner „rechten Hand“ in der Kreisverwaltung. 13 Telefonate mit der 71-Jährigen sind registriert. „An die Telefonate kann ich mich nicht wirklich erinnern“, sagte die CDU-Kommunalpolitikerin. Diese seien ihr erst bei ihrer Aussage im Landeskriminalamt bewusst geworden.

(jmb/dpa)