Prozess am Landgericht Hannover : Fußgänger läuft auf Straße - Radfahrer prügelt ihn tot

Prozess am Landgericht Hannover

Der Angeklagte (l) kommt in den Gerichtssaal vom Landgericht Hannover. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Hannover Wegen Totschlags muss sich ein 28-Jähriger vor Gericht verantworten. Er soll als Radfahrer einen Fußgänger tot geprügelt haben, der plötzlich auf die Straße gelaufen war.

Er soll als Radfahrer einen Fußgänger totgeprügelt haben - jetzt muss sich der 28-Jährige wegen Totschlags vor Gericht verantworten. In einer schriftlichen Erklärung räumte der Angeklagte die Schläge am Dienstag ein. Er bestätigte vor dem Landgericht Hannover, Erfahrung im Kickboxen zu haben: „Dass man damit jemanden umbringen könnte, hätte ich nicht gedacht“, sagte der 28-Jährige auf Nachfrage des Richters. Er schäme sich und bereue zutiefst, was er getan habe. Dies erklärte er mit einer Drogensucht und privaten Problemen.