Prozess am Landgericht Hamburg Mutter wegen Tötung von Baby und Messerangriffs auf Vater angeklagt

Eine Woche nach ihrer Entlassung aus der Untersuchungshaft soll die Deutsche versucht haben, ihren Lebensgefährten und Vater ihrer Kinder zu ermorden. Sie habe ihn am 18. August heimtückisch mit einem Messer töten wollen, als der Mann in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Billstedt geschlafen habe, hieß es. Er sei jedoch aufgewacht, habe sich gewehrt und ihr das Messer entrissen. Dabei habe er erhebliche Schnittverletzungen am Arm erlitten. Dem 37-Jährigen sei es gelungen, die Frau im Schlafzimmer einzusperren und die Polizei zu rufen. Die Beamten nahmen die Frau fest.