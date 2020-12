Nördlich von NRW : Lahmender Wolf läuft durch Innenstadt von Nordhorn

Nordhorn Ein offenbar verletzter Wolf ist durch die niedersächsische Kleinstadt Nordhorn an der Grenze zu den Niederlanden gelaufen. Das Tier war möglicherweise von einem Auto angefahren worden.

Ein wohl leicht verletzter Wolf ist am Dienstag in der Innenstadt von Nordhorn nahe der niederländischen Grenze herumgelaufen. „Wir hatten zahlreiche Sichtungen“, sagte ein Polizeisprecher. Der Wolf habe mehrere Grundstücke passiert. Am Nachmittag folgten dann Polizisten und ein Wolfsberater dem lahmenden Tier. Zunächst zogen sie in Betracht, den Wolf zu betäuben und einzufangen. „Irgendwann lief er dann aber in strammem Galopp weg“, sagte der Polizeisprecher.