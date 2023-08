Feuer in deutscher Hauptstadt Warn-Meldung zu Brand in großer Berliner Lagerhalle

Eine Lagerhalle mit Maschinenteilen und Papier ist in Berlin-Marzahn auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern in Brand geraten. Derzeit kämpfen rund 143 Einsatzkräfte gegen die Flammen in der Wolfener Straße, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilte. „Die Einsatzkräfte löschen die Lagerhalle derzeit lediglich von außen und versuchen sie kontrolliert abbrennen zu lassen“. Warum das Feuer in der Lagerhalle ausbrach, könne noch nicht gesagt werden. Verletzt wurde niemand.