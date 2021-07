Lagebericht des Bundeskriminalamts : Cannabis bleibt beliebteste Droge in Deutschland

Berlin Cannabis wurde von allen illegalen Drogen in Deutschland auch im vergangenen Jahr am häufigsten konsumiert. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht zur Rauschgiftkriminlität des Bundeskriminalamts hervor. Größtes Problem ist die Organisierte Kriminalität.

Cannabis ist nach offiziellen Angaben die beliebteste illegale Droge hierzulande. „Cannabis ist weiter die in Deutschland am meisten gehandelte und konsumierte Drogenart“, sagte der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, am Dienstag in Berlin bei der Vorstellung des Lageberichts zur Rauschgiftkriminalität 2020.