Debatte um Gigi D’Agostinos „L'amour toujours Warum Verbote bei Nazi-Hymnen nicht helfen

So einfach ist es im Fall „L’amour toujours“ nicht. Der 25 Jahre alte Hit des italienischen DJs Gigi D'Agostino ist nicht offiziell von einer Partei zum Wahlkampfschlager auserkoren worden. In der widerwärtigen „Ausländer raus“-Version schleicht er sich vielmehr subtil ein in Partyszenerien, nicht nur auf Sylt. Das geschehe nicht plötzlich, dahinter stecke immer eine Agenda, sagt der Musikwissenschaftler Alexander Gurdon, der an der TU Dortmund forscht zum Thema „Musik als Erinnerungskultur zwischen Politik und Propaganda“. Kultur sei ein Mittel zum Zweck, den Diskurs immer weiter nach rechts zu verschieben, „insofern ist die rechtsradikale Kaperung von Gigi d‘Agostinos Hit ein großer Erfolg für die extreme Rechte“, sagt Gurdon. Schon seit Oktober 2023 geistert die Version durch soziale Netzwerke, zunächst auf Tiktok, wird so zum viralen Hit, ein Meme, das in die analoge Welt einfließt. So beschreibt es sogar die junge Frau von Sylt: Sie habe nur ein Meme aus dem Internet nachgeahmt.