93-jähriger KZ-Wachmann vor Gericht : „Ich habe viele Leichen in Stutthof gesehen“

Hamburg Der ehemalige SS-Wachmann Bruno D. hat am Montag erstmals vor dem Hamburger Landgericht ausgesagt. Es sei ihm ein großes Bedürfnis zu sagen, wie leid es ihm tue, was den Menschen im KZ Stutthof angetan wurde, sagte der 93-Jährige zu Beginn der Verhandlung.

Sein Einsatzort sei ein „Ort des Grauens“ gewesen.„Ich habe viele Leichen gesehen“, sagte er am Montag zu Beginn seiner Befragung durch die Vorsitzende Richterin Anne Meier-Göring. „Die Bilder des Elends und des Grauens haben mich mein ganzes Leben verfolgt.“ Er habe seinen Wehrdienst an so einem Ort des Grauens nicht freiwillig getan und habe keine Möglichkeit gehabt, den Gefangenen zu helfen.

Bruno D. ist der Beihilfe zum Mord in mehr als 5230 Fällen angeklagt. Da er zur Tatzeit zwischen 17 und 18 Jahren alt war, findet das Verfahren vor einer Jugendstrafkammer des Landgerichts statt. Die Vorsitzende Richterin versuchte durch hartnäckige Fragen herauszufinden, welche Bilder D. aus dem KZ erinnert. „Wussten Sie damals, was im KZ Stutthof geschah, wer die Insassen waren und warum sie im Lager gefangen gehalten wurden?“, fragte sie den Angeklagten.

„Ich wurde gezwungen“, sagt Bruno D. Er habe nie Soldat werden wollen, sei aber eingezogen worden. Aufgrund einer Untauglichkeit sei er nicht an die Front geschickt, sondern in sechs Wochen zum Wachmann ausgebildet worden. Es habe ihn beschäftigt, wie ausgemergelt die Menschen aussahen. Er habe gewusst, dass dort Menschen waren, die gar nichts Kriminelles getan hatten. „Auch das hat mich natürlich beschäftigt“, sagte der Greis kraftlos in ein Mikrofon. „Es war grausam, was man da gesehen hat.“