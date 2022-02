Pressekonferenz nach tödlicher Tat : Ermittler wollen sich zum Fall der erschossenen Polizisten äußern

Zwei Polizisten bei Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz getötet

Kaiserslautern Nach der Festnahme zweier Verdächtiger soll einer der beiden am Dienstag noch dem Haftrichter vorgeführt werden. Am Mittag wollen sich die Ermittler zu dem Fall der getöteten Polizisten in Kusel äußern.

Im Fall der tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten in der Pfalz wollen sich die Ermittler am frühen Dienstagnachmittag äußern. Voraussichtlich um 14 Uhr werde es eine Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft geben, sagte ein Sprecher am Dienstagmorgen in Kaiserslautern.

Die Ermittlungen gehen derweil mit Hochdruck weiter. Die Fahndungsmaßnahmen hätten in der Nacht angedauert, hieß es. An diesem Dienstag soll auch ein Tatverdächtiger dem Haftrichter vorgeführt werden.

Am frühen Montagmorgen waren eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße in der Pfalz in der Nähe der Kreisstadt Kusel erschossen worden. Am Montagabend wurden zwei Deutsche festgenommen.

Zunächst stellte sich ein 38-Jähriger - ein Wildhändler aus dem saarländischen Kreis Neunkirchen - der Polizei, nachdem sie öffentlich nach ihm gefahndet hatte. Der Verdächtige habe sich über seine Anwältin gemeldet und sei vor einem Haus im saarländischen Sulzbach festgenommen worden.

In dem Haus wurde auch ein 32 Jahre alter Verdächtiger festgenommen. In welchem Zusammenhang er zu den Schüssen stehe, müssten die Ermittlungen ergeben, hieß es. Beide Männer hätten sich zunächst nicht zur Sache geäußert, hatte die Polizei erklärt.

(chal/dpa)