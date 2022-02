„Ein feiner Kerl“ : Letztes Geleit für bei Kusel getöteten Polizisten

Freisen Mit großer Anteilnahme haben Hinterbliebene, Politiker und Kollegen dem vor zwei Wochen bei Kusel erschossenen Polizisten das letzte Geleit gegeben. Die Tat hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst.

Im saarländischen Freisen kam die Trauergemeinde am Dienstag zunächst in einer Kirche zu einem nicht öffentlichen Gottesdienst zusammen. Danach sollte die Beisetzung im Familienkreis erfolgen. In der Heimatgemeinde des 29 Jahre alten Polizeikommissars zeigten sich die Menschen erschüttert. Vor der Kirche St. Remigius lagen Blumen und Kerzen als stiller Gruß.