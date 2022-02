Landkreis Kusel : Fast 400 Fälle von Internet-Hetze nach Tötung von Polizisten festgestellt

Mainz/Kusel Nur einen Tag nach dem mutmaßlichen Mord an zwei Polizeibeamten kam es im Internet zu Drohungen und Hasskommentaren. Eine Woche später hat die Polizei eine Vielzahl an Hetzkommentaren registriert. Viele davon sind strafrechtlich relevant.

In der Woche nach der Tötung von zwei Polizisten in der Pfalz hat die Ermittlungsgruppe „Hate Speech“ 399 Fälle von Hass und Hetze im Internet im Zusammenhang mit der Tat festgestellt. 102 Beiträge davon seien nach vorläufigem Stand strafrechtlich relevant, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag in Mainz. 15 mutmaßlich Verantwortliche seien mit Klarnamen bereits ermittelt worden. Der Ermittlungsgruppe „Hate Speech“ gehörten 14 Experten an. Lewentz nannte die Erschießung der beiden jungen Polizisten „einen feigen Mord auf brutalste Art und Weise“.