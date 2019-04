Kurioser Auftritt von Dorothee Bär : Staatsministerin tritt in buntem Latex-Outfit auf

Staatsministerin tritt in buntem Latex-Outfit auf

Berlin So haben wir die Digitalstaatsministerin sicherlich noch nie gesehen. Dorothee Bär schmiss sich für die Gala zum Deutschen Computerspielpreis in ein buntes Latexkleid.

Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (40) hat mit einem ungewöhnlich knalligen Outfit für Aufsehen gesorgt. Die CSU-Politikerin zeigte sich bei der Gala zum Deutschen Computerspielpreis am Dienstagabend in Berlin in einem mit mehreren Gürtelschnallen besetzten Latexkleid - bestehend aus einem hellblau-rosa Rock und einem pinken Oberteil.