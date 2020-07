Kuppel-Show bei RTL : „Schwiegertochter gesucht“ ist zurück

Berlin Bindungswillige Junggesseln suchen mit Unterstützung von Moderatorin Vera Int-Veen ab Dienstag wieder nach der großen Liebe. In dieser Staffel soll einiges anders sein - die Show läuft unteranderem jetzt zur Prime-Time.

Es wird diesmal keinen „freundlichen Friesen“ geben und auch keinen „pfiffigen Pfälzer“ oder „treuen Thüringer“ - RTL hat seine Kuppelshow „Schwiegertochter gesucht“ überarbeitet und dabei Berichten zufolge die Alliterationen über Bord geworfen, mit denen man früher Kandidaten anpries. Zudem wandert die Sendung vom Vorabend am Sonntag in die Werktags-Primetime. Am kommenden Dienstag um 20.15 Uhr geht es wieder mit fünf bindungswilligen Junggesellen los.