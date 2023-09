Testphase in Kölner Schwimmbad Künstliche Intelligenz soll Badeunfälle erkennen

Ein wenig wird es allerdings noch dauern, bis die KI die Badeaufsicht unterstützen kann. „Wir sind noch dabei, die Testphase zu organisieren“, sagt Riemann. Die Idee ist, die Testphase in einem Kölner Freibad zu beginnen. Bei Sommerwetter sei in den Schwimmbädern bekanntermaßen viel los. „Ich glaube, da ist der Zusatznutzen einer solchen Anlage am größten“, sagt Riemann. Die Testphase werde also frühestens im nächsten Jahr zur Freibadsaison beginnen.