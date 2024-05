Begegnungshof in Brandenburg Kühe kuscheln für den Stressabbau

Sie will vermitteln, dass Rinder eben nicht nur Nutztiere sind, sondern individuelle Lebewesen mit eigenem Charakter. Der dreijährige Monty ist noch in der Pubertät, wie die 42-Jährige erzählt, die eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie absolviert hat. Da er als Kälbchen krank zur Welt gekommen sei, stecke in ihm auch eine Kämpfernatur. Baldur sei der Herdenchef und sehr intelligent. Barbara gilt als die Fürsorgliche. Isolde sei manchmal noch ein bisschen ängstlich und schüchtern. „Das liegt aber, glaube ich, hauptsächlich daran, dass sie Menschen sehr genau scannt und erst mal gucken möchte, wer da überhaupt auf sie zukommt“, sagt Exner, die an Baldurs Seite sitzt. Dankbar sei sie und voller Demut. „Also der könnte mich jetzt einfach locker platt machen. Da hat er aber gar kein Interesse dran. Und ich finde das so schön, und genau davon können wir Menschen uns manchmal ganz viel abgucken.“