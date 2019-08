„Habe Herd ausgemacht und Fenster auf“ : Postbote verhindert Brand in Kita und hinterlässt Notiz für Erzieher - jetzt wird er gefeiert

Postbote verhindert Brand in Kita und hinterlässt Notiz für Erzieher - jetzt wird er gefeiert

Kronshagen Ein Postbote hat in Schleswig-Holstein geistesgegenwärtig reagiert und womöglich einen Brand in einer Kita verhindert. Dabei hinterließ er eine Notiz, die nun im Netz verbreitet wird.

Über diesen Einsatz dürften die Menschen im schleswig-holsteinischen Kronshagen noch eine Weile reden. Eine eingeschaltete, abgedeckte Herdplatte in einer Kindertagesstätte hatte für einen Feuerwehr-Einsatz gesorgt, die Kinder samt Erzieher waren über einen Hinterausgang nach draußen gegangen, die Feuermelder wurden durch den Rauch ausgelöst. Doch als die Feuerwehr am vermeintlichen Brandort eintraf, mussten viele wohl staunen. Denn eigentlich war gar nichts mehr zu tun. Denn den Job der Feuerwehr hatte ein Postbote erledigt, der lediglich ein Paket in der Kita abgeben wollte. Er war durch den Haupteingang hineinmarschiert, bemerkte, dass keiner da war (weil Erzieher samt Kinder aus Vorsicht vor dem qualmenden Topf nach draußen gegangen waren).