Event vor dem Abitur Mottowoche „Mafia“ an Gymnasium löst Polizeieinsatz aus

In Schleswig-Holstein hat eine Mottowoche der Abschlussklassen eines Gymnasiums zum Thema Mafia die Polizei auf den Plan gerufen und beinahe auch einen Großeinsatz ausgelöst. Grund dafür war ein Jugendlicher, der mit einem Gewehr in der Hand auf dem Weg in die Schule beobachtet wurde, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der Bewaffnete sei einer aufmerksamen Bürgerin in Kronshagen nahe Kiel aufgefallen, die deshalb sofort den Notruf gewählt habe. „Das löst bei uns eine ganze Menge aus, weil wir natürlich vom Worst Case (deutsch: schlechtesten Fall) ausgehen“, so der Sprecher.