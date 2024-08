Schwierige Rettungsarbeiten Hotel an der Mosel eingestürzt – zwei Tote, vier Menschen gerettet

Bei dem teilweisen Einsturz eines Hotels in Kröv an der Mosel sind zwei Menschen getötet worden. Es handelt sich um eine Frau und einen Mann, wie es bei einer Pressekonferenz hieß. Zuvor war von einem georteten Toten die Rede gewesen. Die verletzten Menschen mussten Stunden unter den Trümmern ausharren, auch ein zwei Jahre altes Kind. Am Morgen können Einsatzkräfte vier Menschen, darunter das Kind, aus den Trümmern bergen. Zu ihrem Zustand gibt es zunächst keine Angaben. Aufgrund der instabilen Lage des Hauses gestaltet sich die Arbeit der Retter schwierig.