Kritiker-Preis Nominierte zum „Spiel des Jahres 2024“ bekannt gegeben

Im schön ausgestatteten „Auf den Wegen von Darwin“ (Autoren: Grégory Grard und Matthieu Verdier/Verlag: Sorry We Are French) unterstützen die Spielenden Charles Darwin und sammeln unter anderem Tier-Plättchen. Das Piraten-Legespiel „Captain Flip“ (Paolo Mori und Remo Conzadori/PlayPunk) ist etwas für risikofreudige Zocker. Und beim kooperativen Zwei-Spieler-Spiel „Sky Team“ (Luc Rémond/Kosmos) muss gemeinsam ein Flugzeug erfolgreich gelandet werden.