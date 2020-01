Probleme bei Einstieg mit Rollator : Grünen-Urgestein Ströbele legt sich nach Reise mit Deutscher Bahn an

Grünen-Urgestein Ströbele legt sich nach Reise mit Deutscher Bahn an

Berlin Er wollte mit der Deutschen Bahn und seinem Rollator verreisen. Doch Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele erlebte auf dem Weg in die Weihnachtsferien einen kleinen Horror-Trip. Für die Bahn kommt der neue Fall mal wieder zur Unzeit.

Die Deutsche Bahn kommt derzeit aus den Negativ-Schlagzeilen einfach nicht heraus. Nachdem erst am Montag eine Frau aus München schwere Vorwürfe gegen die Bahn wegen einer verweigerten Einstiegshilfe einer Zugbegleiterin erhoben hatte, hat sich nun auch Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele geäußert und einen ähnlichen Vorfall geschildert.

Das 80 Jahre alte Urgestein der Grünen, das bis 2017 im Deutschen Bundestag saß , war während der Weihnachtsfeiertage mit dem Zug unterwegs. Er ist stark gehbehindert und auf einen Rollator angewiesen. Als er am Gleis einen Bahnmitarbeiter fragte, ob er mit seinem Rollator über den hydraulischen Hublift in den Zug gehoben werden könne, sei ihm keine Hilfe angeboten worden. Gegenüber dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) sagte Ströbele, dass er sich daraufhin bei der Deutschen Bahn beschwert hätte. Die Reaktion des Unternehmens hatte ihn aber keineswegs zufriedengestellt. Im Gegenteil. Die Bahn schrieb, dass eine solche Hilfe aus versicherungstechnischen Gründen nicht möglich sei. Ströbele solle sich für die kommende Reise doch einfach einen Rollstuhl leihen, dann sei der Transport mit dem Hublift wesentlich einfacher.

Die Reaktion sorgte bei Ströbele für Entrüstung. Er sagte dem RND: „Notfalls werde ich auch an Herrn Pofalla schreiben. Die werden noch ihre Freude mit mir haben.“ Ronald Pofalla ist seit seinem Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag Mitglied im Bahn-Vorstand.

Ströbele schilderte zudem die abstrusen Absichten eines Bahnmitarbeiters, ihn auch ohne Hublift in den Zug zu bekommen: Laut Ströbele griff der Angestellte an die Hose des Politikers, um so die Höhendifferenz zwischen Bahnsteig und Zug zu überbrücken.