Weniger Gewalt und Einbrüche : Zahl erfasster Straftaten auf Tiefstand seit Jahrtausendwende

Entspannung an der Rheinpromenade - Deutschland ist sicherer als vor 20 Jahren. Die Gefahr, Opfer einer Straftat zu werden ist laut BDK geringer geworden. Foto: dpa/Henning Kaiser

Berlin Seit 2017 gehen Straftaten in Deutschland laut Kriminalstatistik zurück. Jetzt wurde das niedrigste Niveau seit über 20 Jahren erreicht. Es werden vor allem weniger Gewalttaten, Einbrüche und Diebstahlsdelikte registriert. Die Corona-Pandemie kann eine Rolle gespielt haben.

Die Zahl der polizeilich erfassten Straftaten in Deutschland lag 2021 auf dem niedrigsten Niveau seit der Jahrtausendwende. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Bundestag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt. Die Angaben basieren auf der jährlich veröffentlichten Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Nach 6,3 Millionen Straftaten im Jahr 2000, einem Höchststand von 6,6 Millionen im Jahr 2004 und stetigem Rückgang seit 2017 wurden 2021 5,05 Millionen Straftaten gezählt - das niedrigste Niveau der vergangenen 21 Jahre.

Tiefstände gab es demnach in mehreren Unterbereichen, etwa bei der Gewaltkriminalität. Dazu zählen zum Beispiel Mord, Totschlag oder schwere Körperverletzung. Die Statistik hat dort für das vergangene Jahr rund 165.000 Taten registriert. Der Höchststand lag 2007 bei 218.000 Fällen (2000: 187.000). Auch bei der Straßenkriminalität, bei Wohnungseinbrüchen und Diebstählen gab es 2021 Tiefstände.

„Die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland Opfer einer Straftat zu werden, insbesondere im Bereich der Gewaltdelikte, ist in den vergangenen Jahren geringer geworden. Das ist Fakt“, sagte Oliver Huth, Bundesvorstandsmitglied des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK) der dpa. „Wir sind ein sicheres Land. Das darf man grundsätzlich so sagen.“