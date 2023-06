Polizeiliche Kriminalstatistik 2022 Das sind die 22 gefährlichsten Großstädte Deutschlands

Wo wurden im vergangenen Jahr die meisten Straftaten gemeldet? Welche Stadt trägt also den unrühmlichen Titel als „Crime City“ in Deutschland? Darüber gibt die Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2022 Aufschluss. Am Mittwoch (31. Mai 2023) veröffentlichte das Bundeskriminalamt auf seiner Webseite die Daten auf Stadtebene. Wir stellen Ihnen die 22 gefährlichsten Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern vor.