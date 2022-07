Fragebogen für Geflüchtete : Berliner Polizei sucht Zeugen von Kriegsverbrechen in der Ukraine

Berlin Um die Strafverfolgungsbehörden bei der Aufklärung von Kriegsverbrechen im Ukraine-Konflikt zu unterstützen, ruft die Berliner Polizei zu Zeugenaussagen auf. Ein Fragebogen soll dabei helfen.

Das Berliner Landeskriminalamt hat Zeugen von Kriegsverbrechen in der Ukraine aufgerufen, Hinweise auf diese Verbrechen der Polizei zu melden. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, werden insbesondere Zeugen oder Opfer von Kriegsverbrechen wie Folter, Vergewaltigung, Misshandlung, Plünderungen, der Tötung von Zivilisten und Kriegsgefangenen sowie dem Einsatz von Streubomben gesucht. Sie können sich demnach an jede Polizeidienststelle in der Hauptstadt wenden.