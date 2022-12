Fallstricke umschiffen Kreuzfahrt richtig buchen – mit diesen Tipps gehen Sie nicht baden

Besteht Unsicherheit, ob eine Kreuzfahrt überhaupt die richtige Reiseform ist, kann man erst einmal eine Mini-Kreuzfahrt antreten. Viele Reedereien bieten Schnuppertouren ab drei Tagen auf See an.

Für einen gelungenen Urlaub auf See kann neben der Größe des Schiffes auch die Wahl der Kabine entscheidend sein. „Beinhaltet die Kreuzfahrt viele Seetage oder möchte man Ruhe genießen, lohnt es sich oft, in eine Balkonkabine zu investieren“, sagt Frank Riecke von „Kreuzfahrtberater.de“. Für umtriebige Passagiere kann die günstigere Innenkabine hingegen eine Option sein.